В Париже состоялась презентация логотипа летних парижских Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Дизайн логотипа включает в себя два культовых символа спорта - золотую медаль и олимпийский огонь, а также Марианну - дань уважения женщины, которая известна во всем мире как символ Франции.

"Логотип, который имеет форму самой престижной медали из всех возможных, является символом стремления к совершенству. Огонь Олимпиады всегда вызывает ностальгию по прошлым соревнованиям. Пламя заставляет мечтать и смотреть в будущее Игр. Марианна - воплощение революционного духа, который будет царить на Олимпиаде в Париже", - говорится в пресс-релизе МОК.

Игры в Париже - 33-е летние по счету. Состязания пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.



