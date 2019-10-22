Судьба шестерых украинцев, которые были членами экипажа затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode до сих пор неизвестна. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на сегодняшний день не получено никакого официального ответа на мои обращения по актуальной информации в отношении поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode. Судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна ", - написала Денисова.

В связи с этим омбудсмен обратилась к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер и вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

"Родные пострадавших украинских моряков не теряют надежду и ждут информацию о результатах поисков", - добавила Денисова.

Фото: facebook.com

Напомним, судно Bourbon Rhode потерпело крушение во время шторма в водах Атлантики в конце сентября. На его борту было 14 членов экипажа, из которых десять - украинцы. Спасти удалось троих моряков, в том числе двух украинцев.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попросил Макрона продолжить поиск моряков с затонувшего из-за шторма судна Bourbon Rhode.