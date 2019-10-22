Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время рабочего визита в Японию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Во время встречи они обсудили вопросы войны на Донбассе и оккупации Крыма, позитивные изменения в продвижении к миру, возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров. А также обсудили необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".

Президенты поднимали вопрос возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

Назарбаев поздравил Зеленского с успехом на выборах и заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины. Зеленский пригласил первого президента Казахстана в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что президент в Японии принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

Также мы рассказывали, что Зеленский в Японии сфотографировался с украинской делегацией с Шефиром, но без Богдана.