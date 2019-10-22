В подсобке у пенсионерки из Змиева долгие годы стоял саквояж Louis Vuitton выпуска 1880 года. Женщина использовала его для хранения кукурузы. Об этой истории на странице "Харьков LiVE" рассказала пользователь Марина Малевская.

Малевская уверяет, что саквояж оригинальный: на замках и заклепках есть фирменные надписи, а сам он выполнен в традиционном коричневом цвете с известным логотипом. В качестве доказательства автор сделала несколько снимков саквояжа, сделанных с разных ракурсов.

На антиквартном рынке подобные саквояжи оцениваются в 10 тысяч евро. По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент раритет уже находится в музее истории Слобожанщины в селе Артюховка, что в 40 минутах езды от Змиева.

Louis Vuitton - один из старейших французских домов моды. Основан в 1854 году Луи Виттоном. Специализируется на производстве мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров люксового сегмента, а также ювелирных изделий. Визитной карточкой бренда являются чемоданы и сумки.

Фото: facebook.com/livekharkov

Как сообщала "Страна", в Харькове водитель прямо в салоне троллейбуса сделал предложение кондукторше. Очевидцами стали пассажиры.

Напомним, что жена президента Франции Бриджит Макрон пришла на конференцию в шелковом камзоле Louis Vuitton.