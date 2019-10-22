Арефех Санаи, дочь посла Ирана в России Мехди Санаи найдена мертвой возле своего дома в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

28-летняя Арефех Санаи находилась в российской столице на протяжении четырех месяцев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину ее гибели.

По предварительным данным, дочь посла выпала из окна на девятом этаже и ударилась о припаркованный автомобиль. По данным телеграм-канала "112", в Иране женщина постоянно наблюдалась у психиатра и принимала антидепрессанты.

В свою очередь в посольстве Ирана в Москве опровергли информацию о суициде, назвав ее провокацией, сообщает РБК.

"Такого не было, посольство это опровергает... У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла", - уточнили в посольстве.

Мехди Санаи является чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России с 2013 года. Автор книг, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, до этого он работал на различных должностях в посольствах в Казахстане и России, был депутатом парламента.

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