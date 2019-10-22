В Сумах клиенты такси расстреляли водителя. Трагедия произошла поздним вечером на улице гетмана Мазепы. Об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.

Таксист озвучил сумму на три гривны больше, чем обещал диспетчер. Затем возникла ссора и один из пассажиров начал стрелять. Подозреваемый в стрельбе хотел сбежать и выкинул "предмет, похожий на оружие". Его догнали и задержали.

Фото: facebook.com

Cтрелок взят под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога. Ему грозит 7 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Киеве таксист сбил стоящую на тротуаре девочку. Голубой Hyundai Accent мчался на большой скорости.

Ранее стало известно, что в Киеве пьяная врезалась в грузовик и начался пожар. Огонь перекинулся на грузовик. После ДТП она заявила, что "со всем разберется", но сейчас надо идти.