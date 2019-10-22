На суде по делу журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене, технический специалист СБУ заявил, что на компьютере подсудимого было установлено специализированное программное обеспечение по шифрованию и удалению файлов. Когда же судья поинтересовался названием программы, то специалист заявил: "Ccleaner". У судьи этот ответ вызвал улыбку, поскольку эта программа Ccleaner - популярная бесплатная программа для очистки компьютера.

Эту историю на своей странице в соцсети рассказал сам Василий Муравицкий.

Фото: facebook.com

Напомним, журналист Василий Муравицкий был арестован летом 2017 года по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

Правоохранители заявили, что журналист был замечен в "психологическом манипулировании общественным сознанием" и даже сборе средств в пользу так называемых "ДНР" и "ЛНР", назвав "прокремлевским" журналистом-блогером. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.

Ранее "Страна" писала о том, что журналист Муравицкий объяснил, как его пытались посадить в СИЗО без адвоката.

Также мы сообщали, как С14 съездили в Житомир к журналисту Муравицкому.