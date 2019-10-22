Генеральная прокуратура Украины сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве. Вместо этого ГПУ предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на его адвоката Дмитрия Мельника.

"На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил адвокат.

Он рассказал, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября. При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Грымчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен. После переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Ранее "Страна" сообщала, что суд оставил Грымчака под стражей еще на месяц.

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