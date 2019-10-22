В Харькове водитель прямо в салоне троллейбуса сделал предложение кондукторше. Очевидцами события стали пассажиры. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Предложение девушка получила через громкоговоритель, по которому обычно объявляют остановки. Кондукторша была приятно удивлена и долго не колебалась - сразу согласилась выйти замуж за своего любимого. Пассажиры сняли происходящее на телефон, а кадры выложили в сеть. Теперь видео собирает в сети все больше и больше поздравлений для влюбленных.

Ранее "Страна" писала о том, что после выхода на Евро футболист сборной Украины сделал предложение телеведущей.

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