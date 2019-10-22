В бюджетной авиакомпании Wizz Air анонсировали сразу шесть новых маршрутов из Запорожья, где завершили ремонт аэропорта. Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав. Их планируют совершать с марта 2020 года дважды в неделю.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Представители Wizz Air 22 октября проведут пресс-конференцию в Киеве, на которой объявит о дальнейших планах развития в Украине.

При выборе данных направлений система выдает информацию, что маршруты подлежат одобрению со стороны властей (This route is pending regulatory approval). При выборе комбинации других направлений соответствующее поле остается пустым.

В 2018 году благодаря анализу системы бронирования на сайте Wizz Air стало известно о предстоящем открытии Wizz Air рейсов из Львова во Франкфурт-Хан за несколько недель до того, как маршрут официально анонсировал авиаперевозчик.

Запорожье стало пятым городом в Украине после Львова, Одессы, Киева и Харькова в маршрутной сети Wizz Air.

Полеты сюда в венгерской авиакомпании планировали начать еще в 2008 году с открытия рейсов Киев-Запорожье, однако впоследствии пересмотрели свои планы.

22 октября аэропорт Запорожье открылся в 06.00 после капитального ремонта аэродрома.

Информацию о новых авиарейсах подтвердил и на fb-странице городского головы Запорожья Владимира Буряка. Там сообщается, что стоимость билетов будет начинаться от 14,99 евро.

Фото: facebook.com/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья

Фото: facebook.com/wizzair

Как сообщала "Страна", в Германии на борт Wizz Air не пустили команду юных спортсменов Украины из-за того, что на рейс в авиакомпании продали слишком много билетов.

Напомним, что в еще одной бюджетной авиакомпании Ryanair объявили о двух новых рейсах из Харькова.