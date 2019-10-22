После того, как в субботу, 19 октября, в Красноярском крае произошел прорыв дамбы и погибли 15 человек, после осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф. Внутри нашли 9 колб с золотом и с неповрежденными пломбами. Общий вес ценного металла составил 18 кг. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в сейфе было 14 опечатанных пакетов с золотым концентратом для вторичной обработки. Следствие, которое занимается уголовным делом о смерти людей после разрушения дамбы, просит суд арестовать изъятое на прииске золото и пустить его на возмещение ущерба родственникам погибших.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, что в Сибири на золотом прииске рухнуло сразу две дамбы.

Также мы рассказывали, что появилось видео с места прорыва дамбы на прииске в Сибири, где погибло 15 человек.