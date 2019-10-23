Хэллоуин - один из самых долгожданных и веселых осенних праздников.

Читатели интересуются, когда отмечается Хэллоуин 2019? О дате и истории праздника расскажем ниже.

Хэллоуин 2019 - какого числа

Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В 2019 году 31 октября - это четверг, поэтому повеселиться до поздней ночи получится не у всех. Утром в пятницу многим нужно идти на работу или учебу.

Бытует мнение, что Хэллоуин - это американский праздник. Это вполне логичный вывод, ведь Хэллоуин наряду с днем благодарения и католическим Рождеством широко отмечается в США и показывается во многих американских фильмах.

Но на самом деле Хэллоуин - это европейский праздник. А именно - британский.

Хэллоуин - история праздника

Кельты, которые жили в Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на зиму и лето.

31 октября у них был последний день лета и года. Также до этого дня они должны были успеть собрать урожай и полностью закрыть хозяйственные дела на улице. А 1 ноября начинались новый год и зима.

Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире мертвых открывалась дверь, и духи пробираются в мир живых. Дабы отпугнуть нежданных гостей с того света, они гасили в домах источник счета и надевали звериные шкуры.

Обязательно в этот день кельты делали жертвоприношение - домашний скот. Огонь от костра, возле которого проводился обряд, считался священным. Кельты брали его, приносили в свой дом и оставляли в тыкве. Она была и символом сбора урожая, и отпугивала злых духов.

Изначально праздник назывался All Hallows Even (день всех святых), но позже был сокращен до одно слова - Halloween.

С годами изменилась и традиция празднования Хэллоуина - стала добрый и веселой.

Например, в США и Канаде дети, которые ходят по домам своих соседей в костюмах, олицетворяют собой тех самых злых духов. Чтобы они не "проникли" в дом, хозяева должны "откупиться" от них - угощают конфетами, печеньем, пирогами собственного приготовления.

Хэллоуин 2019. Костюм Джокера

В Украине, как и в других странах бывшего СССР - в Беларуси, России и других - такая традиция популярна в меньшей степени. Зато люди с удовольствием вырезают всей семьей тыквы, делают яркий макияж, надевают наряды "злых духов" и участвуют в тематических вечеринках.

Хэллоуин 2019. Макияж своими руками

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