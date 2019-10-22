Запуск е-билета в Киеве, который планировали на 1 ноября, переносится. Об этом заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, сообщает "Сегодня".

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билета. Также параллельно будут работать жетоны в метро и бумажные билеты в наземном транспорте. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", - сообщил Назаров.

Директор департамента заявил, что систему е-билета нужно усовершенствовать. Не все автоматы по их продаже подключены, также система уже давала сбои.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце августа на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card.

Также мы рассказывали, что 30 октября городские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте.