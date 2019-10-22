По факту авиакатастрофы в Полтавской области вертолета и гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового открыто уголовное производство по статье о нарушении правил на транспорте.

Об этом передает "УП" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

"С целью выяснения всех обстоятельств, послуживших причиной падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области, следственным отделом ГУНП Украины в области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины", - заявили в прокуратуре.

По версии следствия, 21 октября 2019 года около 16 часов на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет. В результате один человек погиб.

При осмотре места происшествия никаких документов и других вещей, которые идентифицировали личность, не обнаружено. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился 43-летний бывший народный депутат, экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщала "Страна", в Полтавской области упал вертолет "Робинсон-44". По данным службы, он летел из Киева в Полтавскую область. Погибшим оказался экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. По данным полиции, он сам пилотировал летательный аппарат.