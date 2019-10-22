Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси распространила бюллетень, в котором представлены грубые злоупотребления властью президента Дональда Трампа. Там упоминаются "потрясения", "кампания давления" и "прикрытие". Об этом сообщает The Washington Post.

"В качестве доказательства "потрясения" в информационном бюллетене приводятся цитаты из расшифровки июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что, как говорят, рисует картину злоупотребления Трампом своей должности, побуждая иностранное правительство вмешиваться в выборы в США в 2020 году", - утверждает The Washington Post.

В качестве доказательства "прикрытия" в бюллетене приводится жалоба агента разведки, которая и вызвала расследование импичмента Трампа.

Среди доказательств "кампании давления" представлены текстовые общения чиновников Государственного департамента США.

Выпуск данного информационного бюллетеня призван помочь "лучше объяснить расследование" своим избирателям", как пояснили демократы.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил, что ему всегда нравились русские люди, а Хиллари Клинтон сошла с ума.

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