Нормандский формат зашел в тупик. В России констатируют, что условия для встречи лидеров "четверки" не выполнены - и поэтому даты саммита пока нет.

Более того, эти условия становятся все жестче, а шансов их выполнить - меньше.

В Украине президент и его команда в последнее время вообще перестали говорить о скорой встрече с Путиным. Хотя ранее пытались даже пугать Кремль и Европу тем, что если нормандского саммита не будет в ближайшие недели - то Киев может выйти из переговорного процесса.

Он остановился после отказа Украины разводить войска в Петровском и Золотом. Отведение должно было начаться еще 7 октября, однако под давлением националистов приказа от Зеленского не поступило.

Формально Киев заявил, что будет ждать 7-дневного прекращения огня, но, очевидно, что реальной причиной является опасения перед акциями националистов.

Поэтому, когда Украина внезапно решила не отводить войска, это вызвало довольно холодную реакцию в ОБСЕ и негативную - в РФ и "республиках".

Последние заявления Москвы дают понять, что мяч все еще на стороне Киева. Правда пространства для маневра у нас все меньше - Россия выдвинула новые условия к нормандской встрече.

"Страна" анализировала, как меняются расклады вокруг минского процесса.

"Нормандскому формату сейчас тяжело". Заявление Пескова

Ситуацию со встречей сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, Нормандскому формату сейчас тяжело. Вы знаете, что Нормандский формат в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц Нормандского формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту", - сказал Песков, намекая на Украину.

Он также прокомментировал заявления Украины, которые вышли после срыва разведения войск. Главный их посыл - у Киева есть "план Б" на случай, если с Россией договориться не получится.

Да и договариваться Зе-команда планирует, судя по всему, на своих условиях - с ограниченной амнистией и урезанным особым статусом Донбасса. Песков назвал это "новыми подходами".

"В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, Нормандский формат испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время", - заявил он.

Заявление спикера Кремля прозвучали после разговора Путина с двумя лидерами Германии и Франции.

Разговор Путина с Меркель

19 октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы стран обсудили подготовку встречи "нормандской четверки".

"Канцлер сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы была подготовка в скором времени саммита в "нормандском формате", - сказано в заявлении официальногопредставителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

В пресс-службе президента РФ рассказали, что во время беседы о ситуации в Украине была подтверждена важность выполнения минского комплекса мер и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в Нормандском формате.

"В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику", - говорится в сообщении Кремля.

Это крайне важное заявление - в нем звучит новое требование Кремля перед встречей в Нормандском формате: имплементировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера. То есть - прописать закон о выборах на Донбассе и продлить (либо принять новый) закон об особом статусе.

Раньше этого условия не было (было лишь условие согласование текста формулы всеми сторонами). Теперь оно появилось - видимо, с оглядкой на то, что уже достигнутые договоренности не выполняются, Россия ужесточает позицию. Как банк, который начисляет новые проценты при просрочке платежа по кредиту.

Повторили в Кремле еще один пункт, который впервые прозвучал после срыва разведения войск.

"Что касается возможного проведения очередного саммита нормандской четверки, то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - заявили у Путина.

В прошлый раз главы стран разговаривали по телефону в конце августа. Тогда они обсудили подготовку к конференции в Нормандском формате. С тех пор, как видим, изменилось немногое. Германия хочет саммита "в скором времени". Москва таких надежд не дает.

Разговор с Макроном

21 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину и пообщался с ним об Украине.

Сообщение об этом разговоре Кремлем было сделано как будто под копирку с предыдущего.



"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - заявили в пресс-службе Путина.

Российский президент также сказал, что очередной саммит в нормандском формате может состояться при его тщательной подготовке - это позволит выработать новые шаги в рамках выполнения Минских соглашений.

Предыдущий разговор Путина и Макрона состоялся 9 сентября после масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Тогда президенты заявили по итогам беседы, что положение дел позволяет созвать саммит "нормандского формата" в ближайшие недели в Париже.

Но теперь тон Кремля изменился. Там видят, что разведения войск нет, а Киев с каждым днем все чаще заявляет, что не будет и особого статуса. Поэтому встречи с Зеленским у Путина теперь не планируют.

Что можно услышать в телефонной трубке Путина

Из всего сказанного выше, можно сделать два вывода.

Первый - РФ не пойдет на встречу с Зеленским без разведения войск.

Второй - встречи также не будет, пока не будет понимания, каким у Зе видят новый (или обновленный) закон об особом статусе Донбасса, а также закон о выборах на Донбассе, в которые должна быть интегрирована формула Штайнмайера.

В целом, беседы с Меркель и Макроном - достаточно важный маркер позиции Кремля. Судя по заявлениям из Москвы, там не готовы менять свою позицию. И даже более того - ужесточают ее.

Так, после подписания формулы Штайнмайера и договоренности о разведении войск в Москве заявили, что готовы встречаться с Зеленским. Однако после срыва развода и нескольких дней недоумения, помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что теперь встреча состоится лишь после появления заранее согласованных решений, которые участникам "четверки" останется только утвердить.

Что в корне расходится с намерениями Зеленского поехать на встречу с некими наработками, которые совсем не обзательно будут приняты Москвой. А судя по тому, что говорил накануне сам Зеленский об амнистии и особом статусе Донасса - точно не будут приняты.

Не поменялась жесткая риторика Москвы и после звонков Меркель и Макрона. И это явно заводит в тупик украинское руководство, которое надеялось, что западные лидеры каким-то образом продавят встречу, найдя аргументы, чтобы уломать Путина.

Последствия этой ошибки "Страна" уже анализировала на своем telegram-канале.

"Попытки Зе-команды отказаться от ранее взятых на себя обязательств по организации встречи Нормандской четверки (прежде всего в плане разведения войск) и попытки через Германию и Францию "продавить" Россию на встречу без выполнения этих обязательств, привели к прямо противоположному результату.

Позиция России еще более ужесточилась. Появлось новое условие для встречи "четверки" - имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство (ранее шла речь лишь о согласии Киева на текст этой формулы).

Под имплементацией очевидно понимается принятие Радой закона о выборах на Донбассе и продление (либо принятие нового) закона об особом статусе. Вероятно, наслушавшись рассказов Зеленского и Ко о "красных линиях", в Кремле решили сначала увидеть, что это за законы, насколько они согласуются с позицией Москвы и будут ли они приняты вообще и только после этого уже встречаться. Или не встречаться (если ничего сделано так и не будет).

Отметим, что если даже такой технический вопрос как развод войск на двух участках (который, кстати, уже проводился без особого шума в 2016 году) украинские власти не могут решить, боясь сопротивления националистов, то о принятии законов по Донбассу вообще говорить трудно.

По информации источников "Страны" в дипломатических кругах, после разговора Путина с Макроном и Меркель со стороны Франции и Германии оказывается давление на Киев с целью как минимум провести развод войск, чтоб показать способность выполнять хоть какие-то обязательства. А также подготовить и согласовать с Москвой драфт законов по выборам и по особому статусу.

Насколько такое давление будет результативным покажет ближайшее время. Пока же все выглядит так, что без кардинального обновления своей команды Зеленский вряд ли способен реализовать такие задачи".