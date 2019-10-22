Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал заявление госсекретаря Помпео о возможности применения силы Вашингтоном против Анкары, которая является ее официальным союзником по НАТО. Он допустил, что заявление Помпео просто перевели неправильно. Об этом сообщает RT.

"Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления", - заявил посол.

Ранее Помпео в интервью телеканалу CNBC заявил, что Соединенные Штаты в случае необходимости "полностью готовы" к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон "предпочтет мир войне".

Как сообщала "Страна", 22 октября президент Турции совершит визит в Москву. Он встретится с Владимиром Путиным и обсудит сложившуюся международную ситуацию.

Ранее Марин Ле Пен призвала изгнать Турцию из НАТО. Напомним, что в Турции находятся ядерные бомбы США.