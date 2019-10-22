В Международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за тумана задерживаются рейсы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

По состоянию на 09:00 видимость была 250 метров, а вертикальная видимость - 30 м.

В связи с возвращением самолета в аэропорт из-за неблагоприятных погодных условий отменен ночной рейс в Варшаву (LOT).

"Кроме этого, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельна (WizzAir) были перенаправлены на запасной аэродром в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, перевезли автобусами в аэропорт "Борисполь", - добавили в пресс-службе.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких. Кроме того, задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

Скриншот: Facebook/Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии на борт Wizz Air не пустили команду юных спортсменов Украины.

Также мы рассказывали, что облако аммиака накрыло "Борисполь" и остановило все рейсы.