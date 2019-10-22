Руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность "российской шпионской сети" в посольстве России в Праге.

Коуделка утверждает, что "члены сети" планировали атаки против целей в Чехии и в других странах через интернет. Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, руководитель BIS не стал называть эти страны.

В декабре 2018 года BIS обнародовала ежегодный доклад, согласно которому в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. Авторы доклада утверждали, что Россия для шпионажа использует покупку чешских компаний российскими инвесторами.

Чешские аналитики заявили, что цель России - подорвать НАТО и ЕС за счет ослабления отдельных членов этих союзов.

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Также ранее "Страна" сообщала, что в шпионаже в пользу России подозревают замначальника штаба командования ВВС ВСУ. По его месту жительства и в рабочем кабинете провели обыск.