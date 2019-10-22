Генеральная прокуратура Украины отправила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017 году должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Администрации президентства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проводили таких проверок вообще", - говорится в сообщении.

ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ в этом уголовном производстве. Действия служащих подпадают под ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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