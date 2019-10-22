Полк "Азов", который входит в состав Нацгвардии Украины, могут признать в Америке террористическим.

Требование это сделать передано в Госдеп США. Его подписали 40 конгрессменов от Демократической партии.

Если такое решение будет принято, оно весьма серьезно отразится на Украине. В частности - на акциях протеста против "формулы Штайнмайера" и на позициях Арсена Авакова.

"Страна" разбиралась в ситуации.

"Приравнять к ИГИЛ и Аль-Каиде"

16 октября американский конгрессмен Макс Роуз и его 39 коллег из Демократической партии США направили специальное обращение в Госдеп.

Майку Помпео предложили пополнить список террористических организаций. В их список попал и украинский "Азов" - единственное подразделение Нацгвардии, которое не потеряло своего политического "особого статуса" и по сути остается добробатом.

Вот, что пишут о нем конгрессмены-демократы:

"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской (слово militia в английском языке имеет значение "ополчения" - Ред.) организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. Эта группа известна тем, что 155-й Конгресс в 2018 году внес ее в исключения бюджета и постановил, что "этим актом запрещается выделение фондов на поставки оружия, тренировки, а также другое содействие батальону Азов". За относительно короткую историю этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - сказано в обращении.

Также они говорят о связи между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок упоминал, что тренировался вместе с "батальоном Азов "в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрелка в городах Повей, Калифорния и Эль-Пасо, Техас, говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - утверждают американские законодатели.

Список, в который предлагают включить "Азов", уже содержит ИГИЛ, Аль-Каиду, Хамас, Хезболлу, Боко Харам, ИРА (ирландская республиканская армия) и ЭТА (баскские террористы).

То есть полк, воюющий на Донбассе, в Америке предлагают приравнять к самым опасным террористам в мире. И считают его не официальной армией, а неким "ополчением" (напомним, так себя называют сепаратисты на Донбассе).

Реакция "Азова"

В ответ на это письмо полк заявил, что инициатива 40 конгрессменов является "информационной атакой на Украину".

"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азова" к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте.

Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и являются банальной ложью и клеветой", - говорится в сообщении.

В "Азове" говорят, что происходящее напомнило им "произведение пророссийской пропаганды". Хотя каким образом она могла воздействовать на демократов, которые являются застрельщиками всех антироссийских выпадов США - непонятно.

"Страна" пообщалась с ветеранами полка "Азов" и узнала их мнение по этому поводу.

Алексей В.: "Америкосам не нравится, что у нас всегда был идейный крен в крайний национализм. Но настоящих, идейных националистов, в полку сейчас осталось мало.

Действительно, в 2014 году батальон, а потом – полк, начинался с добровольцев из футбольных ультрас. Многие пришли в батальон с гражданки с татухами в виде свастик, "птичек" (орлов Третьего рейха – Ред.). Но у них нацистские татуировки – это как маркер, отличающий "настоящих" футбольных фанатов от "любителей", это была такая своеобразная ролевая игра в "наци".

Конечно, были среди них и идейные, отбитые на всю голову наци. Вот это вот все – черно..опых в лагеря, москалей на ножи. Но самый прикол в том, что много из "отбитых наци" приехало в 14 году именно из России. Были и иностранцы – идейные наци. Но их в полку уже давно нет – ушли, как только полк перестали выдвигать на боевые позиции – в 2016 - 17 годах.

Сейчас в полку проходят службу много ребят из молодежного крыла Национального корпуса. Многие из них подражают ветеранам, но это такие же ролевые игры.

Если полк с Нацгвардией передадут в подчинение президенту, выполним приказ. Но потребуем, что бы нас перестали держать в резерве – пускай переводят на передовую, докажем, как мы умеем воевать"

Юрий В.: "Виновата российская пропаганда, которая все эти годы выставляла нас нацистами. У нас были разные люди, в полк ехали со всего мира добровольцы, которые хотели реально воевать с Россией. Но у нас нет культа нацизма, наша идеология – это славянская культура, культ истинных богов славян-варягов. И славянские символы – в том числе свастика.

Американцы почему-то связывают нас с каким-то новозеландцем-террористом, который у нас никогда не был, это давно доказали. А переподчинение напрямую президенту – будет началом развала полка, нас превратят в показательное подразделение, солдатиков для парадов.

Нас предали, прежде всего Аваков, который сейчас использует полк как козырную карту в своих политических играх. На самом деле Аваков для нас всегда был никто, и фамилия его никак. У нас свои командиры, а самый первый и единственный командир – Андрей Билецкий. Но даже если полк развалят, или расформируют, мы все равно никуда не денемся. Объединимся в организацию ветеранов, сделаем "фрайкор", будем воевать до победы. История полка делается в Украине, а не где-то там в Вашингтоне".

Не первая претензия к "Азову"

Американцы, начиная с мая 2015 года, последовательно запрещают обучать и вооружать полк Билецкого, который пребывает под контролем Арсена Авакова.

Запрет вносится в закон о предоставлении Украине военной помощи.

"Средства, предусмотренные настоящим законом, не могут использоваться для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов"", - говорится в ежегодно подаваемом законопроекте.

Впервые это требование появилась в 2015 году по инициативе конгрессменов-демократов Джона Коньерса и Теда Эго. В январе 2016 года американские СМИ сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа. Однако с 2017 года этот параграф там появился снова.

Батальон тогда ответил, что он уже не батальон, а полк и предположил, что раз они экстремисты, то Порошенко - фюрер.

"Если наше подразделение, которое официально является составляющей Национальной гвардии Украины, есть "экстремистским и нацистским", кто тогда главнокомандующий господин Порошенко – "фюрер"?", - удивились националисты.

Однако эта гневная отповедь не сработала - иллюзий относительно "Азова" американцы особых не питали. Если Конгресс блокировал военную помощь полку, то по линии Госдепартамента часто критиковались его партийные филиалы: "Нацкорпус" и "Нацдружины". Их обвиняли в цыганских погромах и произвольных задержаниях.

И это лишь верхушка айсберга - ведь за полком "Азов" и его партийной надстройкой числится немало странных историй.

Главные "зашквары" Азова

Скандалы начались буквально с первых месяцев существования этого добробата. 1 декабря 2014 года в Сети появилось фото, на котором боец "Азова" Артем Бонов "зигует" вместе с друзьями в здании киевского областного МВД.

Накануне на пост главы киевской областной милиции был назначен соратник этих парней - "азовец" Вадим Троян. Только этим можно объяснить появление в актовом зале МВД его соратников.

Интересно, что сам Троян в 2017 году попал в громкий скандал с вымогательством денег. В его доме был проведен обыск, но позже дело замяли.

Сейчас этот соратник Арсена Авакова работает заместителем главы Нацполиции.

Лояльность к идеям неонацизма - отличительная черта многих выходцев из "Азова". Даже эмблема полка напоминает "волчий крюк", который красуется на знаменах танковой дивизии СС "Дас Райх". А внутри полка выходит газета "Черное солнце" - так же назывался оккультный символ нацистов.

Кстати, писатель Василий Шкляр опубликовал посвященный "азовцам" роман под названием "Черное солнце".

На все эти "совпадения" не раз обращали внимание западные СМИ в первые годы АТО, когда интерес к войне за рубежом был еще высок. Что, видимо, и стало причиной критики "Азова" в США и запрета на поставки оружия.

Правда, не всегда этот запрет соблюдался. Уже в 2017 году у "Азова" нашли американские гранатометы PSRL, которые на тот момент вообще не поставлялись в Украину.

Фото со стрельб сначала появились на сайте "Азова", но после скандала их удалили, а Нацгвардия начала все отрицать.

Вряд ли поставки гранатометов "Азову" могли идти без ведома Пентагона. То есть можно предположить, что какое-то снабжение украинской армии сверх официального все-таки имело место.

Еще один штрих к портрету "Азова" - увлечение в его рядах неоязычеством.

Так, в 2017 году на базе полка в Мариуполе бойцы поставили статую Перуну, которому начали поклоняться немедленно после монтажа.

А вот и сам бог огня и молний.

То есть, "Азов" - это не рядовые праворадикалы, а сторонники языческого мистицизама и странных, двусмысленных ритуалов.

В том же году они воздвигли под Мариуполем три огромных меча и провели ночной ритуал "отмщения" за погибших побратимов.

Каждый боец держал в руках факел, щит с эмблемой полка ("волчий крюк") и фамилией погибшего "азовца".

После этого озвучивались имена погибших, поджигались факелами лампады и в воздух производились выстрелы - памятный салют. "Отомстим!" - кричали стреляющие.

Интересно, что сейчас видео с Перуном и Мечами с официального канала полка удалены.

Тема неоднозначных, мягко говоря, идеологических ориентиров полка Нацгвардии время от времени всплывала в СМИ.

Но руководство Национальной гвардии заявляло, что не осуждает за них бойцов "Азова".

"То, что "азовцы" интересуются историей - это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии - это тоже нормально", - говорил в 2017 году заместитель командующего Национальной гвардией по работе с личным составом Ярослав Сподар.

Один из последних скандалов с "Азовом" - это его связь с американским экстремистом Крейгом Ленгом, которого в США подозревают в двойном убийстве. Американское следствие считает, что Ленг переправлял в "Азов" американцев, желающих повоевать в Украине.

Связь "Азова" с терактом в Новой Зеландии

Отдельно стоит остановиться на истории, которая описана в письме конгрессменов.

Она связана с жутким терактом, когда 28-летний ультраправый националист Брентон Таррант из Австралии расстрелял 50 человек - прихожан мечетей в городе Крайстчерч.

Расстрел он показывал в прямом эфире. Тогда на его оружии заметили надпись на украинском языке - "Павло Сергійович".

Также Таррант опубликовал в Сети свой "манифест", в котором упомянул, что посещал Украину.

"Больше некуда бежать, не осталось ни одного места, которого бы не коснулась замещающая миграция. На Западе нет ни одного места, которое хотя бы близко подошло к уровню рождаемости, которое указывало бы на уровень жизненности и силы… Вы не найдете передышки ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где бы то ни было в мире. Я знаю, потому что был там", - говорится в манифесте.

Среди вещей Тарранта было также обнаружено "Черное солнце" - символ, который использовался и в "Азове".

При этом доказательств того, что стрелок из Крайстчерча был как-то связан с "Азовом" нет. Хотя было видно, что он разделяет идеологию, которую исповедуют в полку, а также был в Украине, где с высокой долей вероятности участвовал в боевых действиях.

"Азов" уже давно стал для ультраправых со всего мира своеобразной "иконой" - в этом подразделении больше всего иностранцев, которые вряд ли смогут где-то еще так повоевать. Поэтому не исключено, что Таррант мог быть знаком с бойцами украинского добробата.

В конце концов, был ли он в Украине и с кем он был тут связан - на эти вопросы должны дать ответ власти. Которые с момента терактов не проронили ни слова.

Почему в США ополчились на "Азов"

Вышеописанные инциденты - это лишь небольшая часть "подвигов" этого добробата. Которые были известны и раньше. Однако письмо конгрессменов появилось только сейчас - и даже с момента теракта в Новой Зеландии, чей исполнитель, по словам парламентариев США, связан с "Азовом", прошло уже 8 месяцев.

То есть имеет место скорее политическая акция, как-то связанная с нынешней ситуацией в Украине.

Очевидно, что если "Азов" занесут в список террористических организаций, это серьезно пошатнет позиции не только Билецкого и его партии, но также прямо ударит по Арсену Авакову, который контролирует Нацгвардию.

"Азов" - последнее подразделение в НГУ, которое сохранило свой идеологический окрас. Если его приравняют к ИГИЛ или Аль-Каиде, то скорее всего полк вынуждены будут растворить в других частях Нацгвардии.

А это выбьет почву из-под Андрея Билецкого и его "Нацкорпуса", сузив им политическое поле для маневра. Очень тяжело вести политику с меткой террористов, выданной в Госдепартаменте. Да и рекрутировать сторонников станет сложнее. Также будет ограничен доступ к оружию.

Кому может быть выгодна эта ситуация внутри Украины?

Как видим, в самом "Азове" заявления против них со стороны конгрессменов связывают с "рукой Москвы".

В тоже время, в политических кругах более распространены альтернативные версии.

По одной из них, это месть Петра Порошенко Авакову и Билецкому. Глава МВД не поддержал тогдашнего президента на выборах и активно ломал его попытки организовать "сетку" по скупке голосов. А Билецкий и его Нацкорпус постоянно проводили акции протеста против Порошенко и срывали его митинги. В отместку за это Порошенко через свое лобби в США и провел решение.

Правда, эта версия не совсем вяжется с тем, что сейчас Порошенко и Билецкий выступают единым фронтом против формулы Штайнмайера, проводя совместные акции в Киеве. Хотя, быть может, процесс был запущен экс-президентом еще весной и только сейчас вылился в заявлением конгрессменов.

По второй версии, заявление конгрессменов связано со стремлением амеиканцев уменьшить влияние на украинскую политику Авакова и его нынешнего союзника Игоря Коломойского. Война внутри Зе-команды между силами, ориентированными на Запад (они сосредоточены, в основном, в правительстве) и группой Коломойского-Авакова идет по многим фронтам.

Выгодно ослабление позиций главы МВД и лично Зеленскому, который уже давно пытается переподчинить себе Нацгвардию, но соответствующий законопроект идет сквозь Раду с очень большим трудом.

В этом контексте удар по "Азову" вполне логичен.

Впрочем, нельзя исключать, что заявление конгрессменов вообще никак не связано с внутриукраинскими политическими процессами. А просто американцы, которые оказывают серьезную финансовую поддержку украинским силовым структурам (а также контролируют процесс назначения в них руководящих кадров), хотели бы там видеть полностью управляемую ситуацию. В которую не вписывается наличие в Нацгвардии идеологически обособленных подразделений с "другими взглядами на национал-социалистические движения в Германии".