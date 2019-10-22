Министр экономики Тимофей Милованов ответил на оскорбление Игоря Коломойского, который в интервью назвал его дебилом. Глава Минэкономики заявил, что и не скрывает этого факта, но добавил, что так шутит.

Об этом Милованов сказал в ходе брифинга во вторник, отвечая на вопрос о своем комментарии высказывания Игоря Коломойского в сторону министра, передают 112 Украина.

"Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - сказал Милованов. Ответ министра смотрите с отметки 0.25.

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При этом он добавил, что не комментирует заявления Коломойского относительно необходимости подачи в отставку. "Я это не комментирую. Я считаю, что так должно быть в нормальной стране, не надо комментировать заявления олигархов или бизнесменов", - сказал он.

Как сообщала "Страна", министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что песня 95 Квартала про дом Гонтаревой "плохо влияет на инвестклимат". Он считает, что такой вокал вредит национальным интересам Украины.

Ранее он предложил сотрудникам госпредприятий добиваться выплаты зарплаты через суд и заявил, что книги не нужны для самообразования.