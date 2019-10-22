Во вторник, 21 октября, в Харькове волна сообщений о минированиях. Полиция проверяют информацию о взрывчатке в трех харьковских вузах и жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

На электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в университетах, расположенных на площади Конституции, проспекте Науки, улицы Алчевских, и жилом доме на улице Архитекторов.

"По адресу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления", - сообщили в отделе коммуникации.

Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

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