Курсы основных криптовалют катятся вниз в начале недели. К 09.00 22 октября, по данным Libertex, цены просели следующим образом:

• Биткоин (Bitcoin) - на 0,24%, до $8244 (при капитализации $148,3 млрд);

• Ethereum - на 0,2%, до $175,2 ($18,9 млрд).

• Litecoin - на 1,1%, до $54,8 ($3,5 млрд).

"Только Ripple (XRP) за сутки наоборот вырос в цене на 2,1% - до 0,2964 доллара, его капитализация составила 12,8 млрд долларов", - сообщил финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин.

Рост Ripple объяснили корпоративными новостями, а обвал остальных монет - сообщениями по цифровому активу Libra от Facebook.

О новом изменении концепции можно сказать следующее: "Теперь речь идет о том, что Libra может и не быть единой криптовалютой мира. Вместо этого глава проекта Дэвид Маркус рассуждает о множестве стейблкойнов, привязанных к национальной валюте в каждой стране использования", - объяснил Турчин.

Эксперт считает, xто монеты продолжат дешеветь. "В ближайшее время рынок может продолжить идти вниз. В этом случае биткоин может подешеветь до 8 100 долларов, Ethereum - до 174 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 53 долларов", - спрогнозировал Турчин.

Ранее "Страна" сообщала, что обвал Bitcoin продолжался уже 411 день подряд.

Так же мы рассказывали, что отказ Visa обслуживать карты с Bitcoin может привести к созданию первого криптовалютного банка.