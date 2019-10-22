В 2020 году экономика Украины может вырасти и на 3,7%. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время брифинга, который транслировался в эфире 112 Украина.

При этом, по прогнозам Минэкономики, к концу 2020 года инфляция может снизиться до 5,5%.

По данным министра, в среднем за год активы в государственном владении дают лишь 2%, а поступления от бизнеса - в 5-7 раз больше. Милованов утверждает, что необходимо увеличить поступления в бюджет от государственных предприятий.

Как сообщала "Страна", в МВФ спрогнозировали ежегодное снижение курса гривны к доллару США. То есть по их прогнозу в 2020 году курс составит 27,72 грн/долл., в 2021 - 28,70 грн/долл., в 2022 - 29,67 грн/долл., в 2023 - 30,64 грн/долл., в 2024 - 31,61 грн/долл.

При этом во Всемирном банке прогнозируют замедление экономического роста уже в 2019 году.