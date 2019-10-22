В селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные стреляли в водителя легкового автомобиля, после чего скрылись на машине в неизвестном направлении на другом транспортном средстве, жертвой нападения стал частный предприниматель. Об этом сообщает УНН.

Стрельбе предшествовало ДТП.

"Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - сообщили в полиции.

Злоумышленники находились в автомобиле ВАЗ-2107, а потерпевший двигался им навстречу на автомобиле Renault Kangoo. Нападавшие умышленно совершили столкновение с автомобилем потерпевшего. После чего, выйдя из авто, один из нападавших сделал несколько выстрелов в предпринимателя из пистолета.

Сейчас пострадавший, мужчина 1973 года рождения, - в больнице с огнестрельными ранениями руки и обеих ног. С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области было введено полицейский специальную операцию "Сирена". Начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом расстреляли мужчину. У одного из нападавших было удостоверение МВД.

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