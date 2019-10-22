Во вторник, 22 октября Шахтер на своем поле играет с Динамо Загреб в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Сегодняшняя задача подопечных Луиша Каштру - способ закрепиться на втором месте в группе и сделать еще один шаг к плей-офф. Такую же цель преследуют и в загребском клубе.

Начало игры в 19:55. Онлайн-трансляция Шахтер - Динамо Загреб доступна на украинском телеканале Футбол 1, а также на российском "Матч! Футбол 2". Посмотреть игру можно и на различных интернет-ресурсах

Что происходит в Харькове:

19 Навес в штрафную Шахтера и нарушение правил в атаке фиксирует судья. Он сегодня из Испании

ШАХТЕР, ШАХТЕР, ШАХТЕР отгремело на трибунах!

17 ГООООООООООООООООООООЛ! ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ! ШАХТЕР 1:0!

Атакующий полузащитник Шахтера своим ударом завершил суматоху в штрафной загребской команды

15 И еще один угловой у ворот гостей, теперь уже с правого фланга атаки Шахтера. Его решили разыграть хозяева и вот мяч уже долетел до Пятова

13 Опаснейший момент у ворот загребского Динамо! Снова прорыв Тайсона, затем передача на левый фланг, на открывшегося Коноплянку и тот прострелил в штрафную. И там Мораес в падении пытался зацепиться за мяч в борьбе с защитником. Угловой заработали "горняки", удар удалось заблокировать защите

12 Слегка пришли в себя гости. И сейчас они с мячом, но на своей половине поля

9 А сейчас Коноплянка сместился с левого фланга атаки в центр и уже из штрафной нанес удар. В этот раз мяч свалился с ноги Евгения. Но атакуют "горняки" здорово!

7 И уже буквально в следующей атаке снова Тайсон и Марлос прорвались по тому же, левому флангу и заработали штрафной. И первая желтая карточка в активе гостей за грубый подкат. Однако "на втором этаже" в своей штрафной расторопней оказались гости.

6 Исмаили с Тайсоном прорывались по левому флангу, но в жесткой борьбе у них мяч отобрали

5 Тем временем игра продолжилась, наши владеют мячом

3 На поле выбежали два странных персонажа с явным лишним весом. Зачем они решили это сделать, вопрос открытый.

1 "Горняки" уже организовали первую атаку. Навес с левого фланга исполнил Коноплянка. Но пока без опасности для ворот гостей

1 С центра поля разыграли игроки загребского Динамо

19:56 (1) С Богом! Поехали! Игра начался!

19:55 Горняки начнут с правой половины поля! Болельщики в Харькове верят в их победу! Звучали прогнозы в 2:0, а также минимальной победы.

19:53

Видео: youtube.com/ФУТБОЛ

19:52 КОМАНДЫ ВЫХОДЯТ НА ПОЛЕ!

19:49 Команды завершили разминку! Скоро всё начнется!

19:41 Сейчас гимн Шахтера!

Видео: youtube.com/Алексей Аверьянов

19:39 "Сити" и "Аталанта" играют сегодня же в Англии. Их встреча начнется в 22:00 по Киеву.

19:34 Стадион постепенно наполняют пришедшие в эту осеннюю погоду болельщики, до начала встречи менее получаса!

19:32 У гостей сегодня просто мега оборонительная схема 5-4-1. "Горняки" же в атакующей расстановке 4-2-3. Даже с чисто тактической точки зрения будет крайне интересно посмотреть на сегодняшнюю игру.

19:27 Сейчас на стадионе официально +12 С, но в реальности довольно тепло. Может, это атмосфера футбола?

19:22 На поле выбежали футболисты хозяев. Подопечные Каштру тут же распределились на группы и начали разминку перед игрой

19:19 На стадионе активно разминаются игроки гостей. Большинство же игроков Шахтера пока в подтрибунном помещении.

19:14 Появились стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов – защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – полузащитники - Степаненко, Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка – нападающий Мораес

В резерве Луиша Каштру: Шевченко, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Коваленко, Додо

загребское Динамо: Ливакович – защитники - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич – полузащитники - Стоянович, Моро, Адеми, Леовац – Ольмо, Оршич – нападающий Гавранович

На замене у Ненада Бжелики: Загорац, Найрович, Гояк, Ситум, Иванушец, Петкович, Каджер

19:00 На сегодняшний матч было продано 22 тысячи билетов, в то время как вместимость трибун на стадионе "Металлист" чуть более 38 тысяч.

18:50 По традиции Шахтер прогулялся по городу перед игрой и встретился с болельщиками. Фото обнародовал пресс-служба горняков.

18:40 Игроки Динамо Загреб провели тренировку на поле в Харькове.

Перед игрой

Шахтер. В стане дончан сохраняются старые кадровые проблемы. Майкон и Малышев не сыграют до конца года. Под вопросом был Исмаили, который пропустил последний матч из-за дисквалификации, но он появился в заявке и может выйти на поле. Во время открытой тренировки 20 октября Исмаили работал по индивидуальной программе. Не прилетел в Харьков Андрей Тотовицкий. А вот Давид Хочолава включен в состав.

Динамо Загреб. У хорватов в лазарете останутся Андрич, Куленович и Майер.

Кстати, на игре Шахтер - Динам Загреб будет работать система VAR - система видеопомощи арбитрам. По габаритам она практически напоминает монитор компьютера и размещается на поле. Основная ее часть находится в подтрибунных помещениях.

Фото: Страна

Положение в группе

Шахтер оказался в группе С вместе с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой. После двух игр горняки занимают третью строчку. На старте дончане уступили МанСити со счетом 0:3, но во втором матче одолели Аталанту 1:2. Загреб также проиграл англичанам 2:0, но обошел итальянцев 4:0.

В итоге у МанСити 6 очков, у Шахтера и Динамо Загреб - по 3 (хорваты впереди из-за лучшей разницы забитых мячей), Аталанта - 0 очков.

И В Н П З - П О Манчестер Сити 2 2 0 0 5-0 6 Динамо Загреб 2 1 0 1 4-2 3 Шахтер 2 1 0 1 2-4 3 Аталанта 2 0 0 2 1-6 0

Манчестер сегодня играет с Аталантой на своем поле. Начало матча в 22:00. Отдельная интрига этого матча - противостояние воспитанников Шахтера. Александр Зинченко в футболке МанСити постарается остановить Руслана Малиновского, который выйдет за Аталанту.

Что говорят

Наставник "горняков" Луиш Каштру сказал, что игра будет сложной. Он отметил, что у сегодняшнего противника Шахтера есть определенные шаблонные схемы игры, но расстановки все время разные.

Фото: Луиш Каштру/ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко на предматчевой пресс-конференции рассказал, что в команде соперника есть сильные футболисты. Он отметил нападающего и тройку ребят, которые играют в центре. "Противник силен командными действиями" - сказал Степаненко.

Фото: Тарас Степаненко/ФК Шахтер



Тренер хорватов Ненад Белица сказал, что в их штабе следили за игрой дончан, но матчи в украинской лиге не дают полной картинки об уровне игры Шахтера, поскольку "эта лига довольно слаба". А вот суда по европейским матчам, на которые и ориентировались в Динамо Загреб, "оранжево-черные" ловкие и быстрые. Белица назвал их мощной командой.

Фото: Ненад Белица/ФК Динамо Загреб

Разное

Динамо Загреб в свое время стал стартовой площадкой для таких звезд, как Домагой Вида, Лука Модрич, Марио Манджукич, Матео Ковачич. Правда, сейчас таким потенциалом команда похвастаться не может. Сегодня самый статусный футболист клуба - испанец Дани Ольмо. Что касается Лиги чемпионов, то пока хорватам ни разу не удалось выйти из группы.

Шахтер и загребское Динамо уже встречались дважды. Они померились силами на поле 11 лет назад. В квалификационном раунде Лиги чемпионов дончане оба раза обыграли хорватов 2:0 и 3:1. Кстати, в составе дончан остался игрок, который тогда был в игре с хорватами - Андрей Пятов.