Знаменитый донецкий квнщик конца 80-х годов и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо неожиданно стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Вероятно, власть рассчитывает на популярность Сивохо в его родном регионе. Сам шоумен определяет свои ближайшие задачи как "работа с людьми и смыслами".

"Страна" собрала все, что известно про Сергея Сивохо, которого Владимир Зеленский назначил в СНБО.

Назначение в СНБО

Еще неделю назад Сивохо находился в Израиле с коллегами по сцене - тренерами "Лиги смеха".

А в этот понедельник стало известно о его назначении в высокие кабинеты. Сивохо показал выданное ему удостоверение на своей странице в Facebook и написал, что начинает неделю с новой ответственной должности, в связи с чем у него много планов.

"Очень надеюсь на вашу поддержку. Не подведу", - написал он.

Для многих это стало полной неожиданностью, некоторые посчитали, что это шутка.

Сивохо не откладывая направился на Донбасс. Он опубликовал фото на фоне знака Донецкая область и рекомендовал писать ему, а не звонить, поскольку там, где он находится, не везде есть связь.

По данным "Страны", он сегодня поехал в Донецкую область, где участвовал в совещании по проблемам региона.

Сергей Сивохо уточнил, что на новой должности будет отвечать только за гуманитарную политику, "за работу с людьми и смыслами". И отметил, что будет делать это не один, а с командой целеустремленных выходцев из Донбасса, которые мечтают поскорее закончить войну. Про Донбасс он написал: "Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали ждать и надеяться".

Чем известен Сивохо

50-летний Сергей Сивохо родом из Донецка. До армии окончил музыкальную школу по классу баяна, выучился на водителя-автомеханика.

Первая "вышка" у Сивохо техническая - он окончил Донецкий политехнический институт, прошел практику в Донецком НИИ черной металлургии. Но по специальности работать не стал. Второй диплом за менеджмент организаций получил в Донецком институте предпринимательства.

Во время учебы в ДПИ стал играть в КВН. Выступал в составе таких команд, как "ДПИ", "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" и "Сборная XX века". Одним из самым известных номеров квнщика стала сценка про "буйную жажду перемен", снятая в 1989 году. В интернете сохранился фрагмент выступления команды ДПИ.

Там Сивохо предлагает довольно оригинальный способ решения конфликтов, который вполне может быть применим и сегодня: "Я впереди на белом верблюде. За белым роялем... И я так мягко так по черным — ша буду́ буда́, по белым — ша буду́ буда́, по красным — ша буду́ буда́, по зелёным — сибиди сибиди сибиди сибиди па, ойеееееес".

В 1993 году Сивохо запомнился в образе Доброго фея, выступая за "Дрим Тим".

Колоритный Сивохо запомнился пародиями на Луи Армстронга, Сергея Крылова, Владимира Преснякова, Тома Джонса, Матвея Ганапольского и Михаила Шуфутинского.

Вел утренние эфиры на донецком "Мега-Радио", был креативным продюсером студии "Квартал 95", снимался в кино, был капитаном украинской команды "Что? Где? Когда?". СС 2015 года участвует в передаче "Лига смеха".

В 2010 году шоумен принимал участие в предвыборной кампании Виктора Януковича, после которой тот был избран президентом Украины.

Сивохо женат на ведущей телевизионных новостей Татьяне, воспитывает 19-летнего сына Савву.

Про Сивохо в новом для него амплуа политика известно немного: на парламентских выборах он баллотировался по мажоритарному округу №49 в Дружковке от партии "Слуга народа". Но не смог пройти в Верховную Раду, заняв третье место.

Не так давно Сивохо принимал участие во встрече с "порохоботами", когда те только начинали бунтовать против "формулы Штайнмайера". Он был там присутствовал вместе с замглавы Офиса президента Андреем Ермаком.