В НБУ выпустили юбилейную монету, посвященную 75-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. На ней изобразили советского солдата вместе с бойцом УПА.

Эту монету уже прокомментировал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Возле советского солдата зачем то изображен вояк УПА. Уважаемый Нацбанк, сообщите, пожалуйста, что, когда и каким образом освободила УПА от нацистов. Ее там и рядом не стояло", - написал Бужанский в своем телеграмм-канале.

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, что в Польше заявили о проведении расследования по делу "преступлений геноцида, совершенных на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА".

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