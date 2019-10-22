Вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС", депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел рассказала о тревогах по поводу окружения президента Зеленского и особо отметила, что глава его Офиса Андрей Богдан - опасен. Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", - заявила евродепутат.

"Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия "законов о диктатуре" в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана?", - отметила она.

"Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен" - заявила фон Крамон-Таубадел и подтвердила, что речь идет от отношениях Украина - ЕС.

По словам евродепутата, "это очень неприятно и будет иметь последствия".

"Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский - новая фигура, но нет. Сам по себе - да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартал, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", - сказала фон Крамон-Таубадел

Она хотела бы, чтобы Богдан ушел с должности.

"Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", - сказала евродепутат.

"Перед лицом этих рисков совершенно очевидно, насколько Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур. Вот чего не хватает в парламенте, работающем в турбо-режиме", - добавила фон Крамон-Таубадел.

"Мы как депутаты Европейского парламента должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, мы должны настаивать, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение", - сказала она.

Ранее "Страна" сообщала, что в Окружном административном суде Киева открыли производство по иску Кличко против Богдана.

Также мы рассказывали, что Богдан сказал Кучме рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019.