Шоумен и теперь уже политик Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на этой должности. Об этом бывший шоумен рассказал в Facebook.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - прокомментировал Сивохо.

Также Сивохо поблагодарил за активное обсуждение его назначения.

"...всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать".

Скриншот: Facebook/Сергей Сивохо

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-главу Киберполиции и вывел Данилюка из состава совета.