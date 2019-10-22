Тело погибшего в авиакатастрофе пол Полтавой бывшего министра агрополитики Тараса Кутового доставили в Лубны на судмедэкспертизу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на полицию района.

В полиции сказали, что труп частично обгорел. Кроме того, часть головы пилота счесана. В полиции также отметили, что сегодня на место трагедии прибывают авиаэксперты и будут устанавливать предварительную причину авиакатастрофы.

Тарас Кутовой был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник, 21 октября, в Полтавской области, в результате падения четырехместного вертолета "Робинсон-44", погиб Тарас Кутовой.

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