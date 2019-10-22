Автортетное британское издание The Telegraph изменило написание украинской столицы: вместо Kiev будут писать Kyiv. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA. В рамках этой компании МИД обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей и писать Kyiv, а не Kiev. Много европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Скриншот: Twitter/ Ukraine's Emb. to UK

Ранее "Страна" сообщала, что в Международной ассоциации воздушного транспорта перешли на Kyiv вместо Kiev.

Также мы рассказывали, что вещательная корпорация ВВС с 14 октября меняет написание Kiev на Kyiv.