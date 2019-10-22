В Японии президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации Императора Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украина - одна из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония продолжалась более получаса.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Владимир Зеленский после окончания интронизации.

В Японии президент встретится с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в Японии сфотографировался с украинской делегацией с Шефиром, но без Богдана.

Также мы рассказывали, что президент встретится в Японии с автором формулы Штайнмайера.