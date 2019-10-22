Перед тем, как экс-первый заместитель секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вышел из следственного изолятора под залог в 10,6 миллионов, он дал показания Национальному антикоррупционному бюро. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на адвоката Гладковского Руслана Волынця.

"Допрос был. Он состоялся еще 18 октября", - сказал адвокат.

По его словам, допрос был весьма своеобразным, поскольку все сводилось к тому, что вопросы Гладковскому задавал только адвокат. Напомним, что Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога 10,6 млн гривен. Также Гладковский не согласен с решением суда и продолжает голодовку.

Также мы рассказывали, что Рябошапка заявил, что между делом Свинарчука и Пашинским есть "определенная связь".

Также мы рассказывали, что генеральный прокурор Украины уверен, что Гладковскому придется сотрудничать с органами предварительного расследования и он не сможет скрыться.