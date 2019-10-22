Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода киносаги "Звездные войны". Эпизод IX. "Восхождение Скайуокера". Эту ленту снял режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс.

Ролик размещен на официальном Youtube-канале "Звездных войн".

Видео: Star Wars

Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю клана Скайуокеров.

В новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца. В фильме будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

В украинский прокат картина выйдет 19 декабря 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован первый тизер девятого эпизода знаменитой саги "Звездные войны".