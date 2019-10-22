Компания Disney показала последний трейлер "Звездных войн. Восхождение Скайуокера". Видео
Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода киносаги "Звездные войны". Эпизод IX. "Восхождение Скайуокера". Эту ленту снял режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс.
Ролик размещен на официальном Youtube-канале "Звездных войн".
Видео: Star Wars
Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю клана Скайуокеров.
В новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца. В фильме будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.
В украинский прокат картина выйдет 19 декабря 2019 года.
Ранее "Страна" сообщала, что опубликован первый тизер девятого эпизода знаменитой саги "Звездные войны".
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