Министерство обороны США разрабатывает план по полному выводу войск из Афганистана, если президент США Трамп примет соответствующее решение. Об этом сообщила NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Минобороны разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели. В оборонном ведомстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может последовать столь же неожиданно, как в ситуации с Сирией.

Источники NBC подчеркивают, что сейчас разработка порядка действий на случай вывода американских войск носит скорее превентивный характер и являет собой пример "разумного планирования", поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет. Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане.

США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда 2 тыс. военнослужащих. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер подтвердил, что численность американских военнослужащих в этой стране сократилась примерно до 12 тыс. человек.

В воскресенье, 20 октября, министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани обсудил вопросы борьбы с терроризмом и двусторонние отношения. По словам главы Пентагона, сокращение Соединенными Штатами численности своего контингента в Афганистане произойдет без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон отправит войска из Сирии в Ирак, вопреки обещанию Трампа.

Также мы рассказывали, что в Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии попали в ловушку.