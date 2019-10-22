Пентагон собирается полностью вывести войска США из Афганистана
Министерство обороны США разрабатывает план по полному выводу войск из Афганистана, если президент США Трамп примет соответствующее решение. Об этом сообщила NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.
В Минобороны разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели. В оборонном ведомстве готовятся к тому, что приказ о выводе американских военнослужащих может последовать столь же неожиданно, как в ситуации с Сирией.
Источники NBC подчеркивают, что сейчас разработка порядка действий на случай вывода американских войск носит скорее превентивный характер и являет собой пример "разумного планирования", поскольку речи о подготовке такого приказа пока не идет. Однако один из источников отметил, что действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане.
США начали постепенно сокращать свое военное присутствие в Афганистане и уже вывели оттуда 2 тыс. военнослужащих. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер подтвердил, что численность американских военнослужащих в этой стране сократилась примерно до 12 тыс. человек.
В воскресенье, 20 октября, министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани обсудил вопросы борьбы с терроризмом и двусторонние отношения. По словам главы Пентагона, сокращение Соединенными Штатами численности своего контингента в Афганистане произойдет без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране.
Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон отправит войска из Сирии в Ирак, вопреки обещанию Трампа.
Также мы рассказывали, что в Пентагоне заявили, что американские военные в Сирии попали в ловушку.