Компания Facebook Inc. заблокировала сеть аккаунтов в Instagram, которые управлялись из России и были созданы, чтобы влиять на американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

"Сеть, связанная с "Агентством интернет-исследований" (известно как Фабрика тролей - Ред.), использовала 50 учетных записей Instagram и одну учетную запись в Facebook, и имела 246 тыс. подписчиков, около 60% из которых были в Соединенных Штатах", - сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Эти аккаунты создавались для политических дебатов в США, а также для поднятия острых политических проблем, которые вызывают общественные споры и противоречия. В этих учетных записях размещался материал, который может понравится сторонникам как республиканцев, так и демократов.

Заблокированные аккаунты были уличены в связи с российским "Агентством интернет-исследований" - организацией, которая, как утверждает Вашингтон, использовалась Москвой для вмешательства в выборы в США 2016 года. Facebook также приостановил работу трех отдельных сетей из Ирана.

Представители службы безопасности США предупреждают, что Россия, Иран и другие страны могут попытаться повлиять на результаты президентских выборов в следующем году. Чиновники говорят, что они находятся в состоянии повышенной готовности ко влиянию иностранных кампаний в социальных сетях.

Facebook также объявил о новых шагах по борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией в преддверии выборов в ноябре 2020 года: введение маркировки контролируемых государством СМИ и усиление защиты избранных должностных лиц и кандидатов, данные которых могут стать объектами, уязвимыми для взлома.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Facebook Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы.

Также мы рассказывали, что в США задержали бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, он тоже обвиняется во вмешательстве в выборы.