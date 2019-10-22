В скандально известном селе Княжичи, что в Броварском районе Киевской области, произошло очередное ЧП со стрельбой. Здесь группа неизвестных, после ДТП открыла огонь по водителю одного из авто и ранила его. После чего стрелки скрылись с места инцидента, а полиция объявила план "Сирена".

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Инциденту предшествовало дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице", - рассказали в полиции.

На месте ЧП работают руководство Главного управления полиции области, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

"С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области введена специальная операция "Сирена". Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств", - уточнили в полиции.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области ввели план "Перехват" из-за нападения на нардепа Куприя.