Государственный секретарь США Майк Помпео выступил с прямыми угрозами в адрес Турции, которая в эти дни проводит военную операцию в Сирии "Источник мира".

Глав Госдепа заявил, что американский президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "если это будет необходимо". Об этом передает CNBC.

При этом Помпео не стал конкретно называть, какие именно действия Анкары вызовут военный ответ со стороны США. Он сказал, что не хочет мешать "президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь".

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", - уточнил Майк Помпео.

Добавим лишь, что Турция является членом НАТО и в этом свете заявление Майка Помпео выглядит, мяго говоря, как беспрецедентное.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Турция заявила о нейтрализации 550 боевиков с начала операции в Сирии.