Через месяц с небольшим, 2 декабря, станет известно имя очередного обладателя культовой награды мирового футбола - Золотого мяча. А пока журнал France Football назвал имена 30-и претендентов на приз лучшему игроку мира 2019 года.

Итак, вот полный список претендентов

Первая пятерка: Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль), Серхио Агуэро (Аргентина, Манчестер Сити), Френки де Йонг (Нидерланды, Аякс/Барселона), Уго Льорис (Франция, Тоттенхэм), Душан Тадич (Сербия, Аякс).

Вторая пятерка: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Трент Александр-Арнольд (Англия, Ливерпуль), Донни ван де Беек (Нидерланды, Аякс), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, Арсенал), Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона).

Третья пятерка: Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус), Алиссон (Бразилия, Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Нидерланды, Аякс/Ювентус), Карим Бензема (Франция, Реал), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, Ливерпуль).

Четвертая пятерка: Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Южная Корея, Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Польша, Бавария), Роберто Фирмино (Бразилия, Ливерпуль).

Пятая пятерка: Лионель Месси (Аргентина, Барселона), Рияд Марез (Алжир, Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити), Калиду Кулибали (Сенегал, Наполи), Антуан Гризманн (Франция, Атлетико/Барселона).

Шестая пятерка: Мохаммед Салах (Египет, Ливерпуль), Эден Азар (Бельгия, Челси/Реал), Маркиньос (Бразилия, ПСЖ), Рахим Стерлинг (Англия, Манчестер Сити), Жоау Фелиш (Португалия, Бенфика/Атлетико).

Напомним еще раз, что торжественная церемония вручения Золотого мяча пройдет 2 декабря, в парижском театре Шатле. Кроме этого будут названы имена обладательницы женского Золотого мяча, лучшего игрока младше 21 года и лучшего вратаря мира.

Добавим, что в прошлом году обладателем Золотого мяча стал полузащитник Реала Лука Модрич.

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