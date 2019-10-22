Вчера, 21 октября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал ряд знаковых заявлений по громким политическим скандалам последних дней.

В частности, глава ГПУ пообещал, что его ведомство публично обнародует результаты проверки переписки народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой ранее сам же Рябошапка нашел и положительные моменты.

Свои заявления генпрокурор озвучил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Видео: Телеканал ICTV

"Вскоре мы проинформируем о результатах этой проверки", - сообщил Руслан Рябошапка.

Так же генпрокурор не исключил возможность привлечения к ответственности людей, приближенных к "Слуге народа".

"Мы сможем увидеть, что к ответственности будут привлечены люди приближенные к правящей политической силе", - уточнил глава ГПУ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка опасается, что после решения ЕСПЧ люстрированные прокуроры начнут массово восстанавливаться.