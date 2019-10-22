Сегодня, 22 октября, донецкий Шахтер проведет архиважный матч в Лиге чемпионов. "Горняки" в третьем туре сыграют против загребского Динамо. У обеих команд по три очка и от исхода этой встречи во многом будет зависеть судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

В Украине матч в прямом эфире покажет канал Футбол 1, начало трансляции в 19.50. А "Страна" проведет текстовый онлайн о поединке, который начнется в 19.00.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Шахтера Луиш Каштру признал, что играть придется против сильной команды.

"Лично я видел несколько матчей Динамо, наш тренерский штаб - около 10. Конечно, не только в Лиге чемпионов, а и в чемпионате. Будет очень сложный поединок с командой, которая имеет определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их от матча к матчу, но меняют свою тактическую схему. Динамо выступало в формации 5-3-2, 4-3-3, иногда в ходе игры меняли ее на 3-4-3… Некоторые действия являются шаблонными для этого соперника: длинный пас, мяч на нападающего, подключения инсайдов, четверо футболистов у нашей линии обороны, передача в зону. Мы должны быть внимательны. Предстоит сложная игра с противником, который опасен в атаке", - рассказал коуч "черно-оранжевых".

В свою очередь наставник хорватской команды Ненад Белица отдал дань уважения хозяевам.

"У Шахтера очень качественные игроки атаки, среди которых есть несколько бразильцев. Мы знаем, что это непредсказуемые и талантливые игроки. Украинцы играют в обороне, хотя там тоже есть бразильцы. Трудно найти много недостатков у этой команды, но мы постараемся сыграть на более высоком уровне, чем против Манчестер Сити, особенно в атаке. В обороне мы постараемся быть аккуратными. Тогда мы можем на что-то надеяться", - заявил Ненад Белица.