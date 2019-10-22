Вчера, 21 октября, действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал провал коалиционных переговоров и досрочно вернул мандат на формирование нового правительства президенту Реувену Ривлину. Таким образом он не воспользовался двумя оставшимися на переговоры днями и принял это решение в день своего 70-летия, передает DW.

Президент Ривлин поручит формирование нового правительства бывшему начальнику генштаба армии Израиля Бенни Ганцу, чья правоцентристская коалиция "Кахоль-Лаван" получила на сентябрьских выборах на одно место в кнессете больше, чем блок "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. У "Ликуда" в новом составе кнессета 32 мандата, а у "Кахоль-Лаван" - 33.

Неопределенный исход внеочередных выборов в Израиле существенно усложнил формирование нового правительства в этой стране. Ни одна из партий не имеет необходимого большинства для формирования правительства, которое составляет 61 мандат. И Нетаньяху, и Ганц выступили за "большую коалицию", но не смогли преодолеть разногласия по вопросу о том, кто должен ее возглавить.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп и Нетаньяху обсудили соглашение о взаимной обороне между США и Израилем.