Основатель и глава самой популярной соцсети в мире Марк Цукерберг выступил с громким заявлением. Он предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году.

Это заявление он сделал в интервью NBC. "Мы наблюдаем за развитием их тактики", - заявил Цукерберг, имея ввиду сигналы, которые говорят о том, что эти страны "намерены принять активное участие в предстоящих выборах".

Однако, по заверениям Марка Цукерберга, его соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. "Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, - во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", - заявил Цукерберг. Он уверен, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты и совершенны, чем в прошлом".

Напомним, что в конце сентября технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что компания ожидает вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году при помощи этой соцсети. При этом Шрепфер уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения контента ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.

Ранее "Страна" сообщала, что ФБР с помощью рекламы в Facebook приступила к вербовке русских шпионов и русскоязычных информаторов.