Жители поселка Новгородское в Донецкой области выступили за переименование населенного пункта в Нью-Йорк. Об этом сообщает freeradio.com.ua.

Отмечается, что поселок находится около пгт. Нелиповка и подчиняется Торецкой военно-гражданской администрации. По словам главы области Павла Кириленко, он не против, чтобы село вернуло себе историческое название.

"Если жители имеют такое желание обоснованное и проговоренное совместно между собой, то оно (ходатайство - Ред.) будет рассмотрено и принято положительно", - заявил Кириленко.

Согласно законодательству Украины, после согласования о переименовании от руководства области, этот вопрос должны рассматривать в Верховной Раде. Отмечается, что в Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк. Однако, оба проекта были отозваны в связи с переизбранием Верховной Рады Украины.

Отметим, что название Нью-Йорк не является новым для поселка. По информации издания Этнографический Донбасс, населенный пункт основали в 1877 году немецкие колонисты. Поселок городского типа пробыл с таким названием до 1951 года. Президиум Верховного Совета Украинской ССР издали указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское.

Фото: freeradio.com.ua

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