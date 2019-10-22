Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева прокомментировала скандал, связанный с выступлением "Вечернего квартала", который спел песню о ее сгоревшем доме с привлечением Национального хора имени Веревки.

Ее заявление публикует сайт The page.

"То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора "квартала" — это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях — это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн. Это показательно, как 30 серебрянников для Иуды Искариота", - говорится в тексте.

Также Гонтарева отметила, что рада извинениям, которые принесли министр культуры и директор хора.

"Я надеюсь, это будет для них уроком, чтобы не позорить память Григория Веревки. Знаково, что сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти знаменитого дирижера, и мне вчера исполнилось 55 лет. Они же не просто так это сделали, они подгадали еще и дату", - написала она.

Кроме того, она заявила, что заявление Игоря Коломойского о том, что не последнее ее имущество сгорело, она расценивает, как угрозу.

По ее словам, ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком "политическом балагане и позоре".

"Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды. Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком. Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать.", - отмечает экс-глава НБУ.

"Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему (Коломойскому — Ред.) что-то должен. Если ты взял ответственность за страну — надо ее нести", - заявила Гонтарева.

По ее мнению, новому Кабмину мешают работать продажные суды и олигархи, команда Зеленского не сможет продержаться долго из-за подобных политических встрясках.

"С одной стороны, Кабмин реформаторов мог бы работать, но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это — красная линия. Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз. Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно — корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев", - говорится в сообщении.

"В видео "95 квартала" я видела в зале людей, которые хлопали в ладоши и смеялись. Люди сами не захотели видеть реформаторов и выбрали ту команду, которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями", - подытожила Гонтарева.

Напомним, 20 октября на телеканале "1+1" состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу "Вечерний Квартал", во время которого народную песню "Горела сосна, пылала" адаптировали к ситуации с пожаром в доме Гонтаревой.

Сама Гонтарева назвала номер юмористов стыдом, однако заявила, что в суд на "Квартал-95" подавать не будет.

Владелец холдинга Коломойский положительно отреагировал на комедийный номер, заявив, что он ему понравился, и отметил, что экс-глава НБУ зря так остро реагирует на сатирическую песню.

Также мы писали о том, что Вакарчук раскритиковал номер о доме Гонтаревой.