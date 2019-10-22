Чья хата сгорела в "95 квартале"?

Вчера весь день не утихал начавшийся еще в воскресенье скандал с песней "Горела хата", исполненной "95 кварталом" вместе с хором имени Веревки. Скандал дошел почти до самого высшего уровня, поскольку не прокомментировал его разве что Зеленский, непосредственно причастный к "95 кварталу". Зато огромная масса непричастных во главе с премьером – прокомментировала.

Вчера мы услышали извинения министра культуры Бородянского в адрес Гонтаревой и заявление министра экономики Милованова о том, что песня "95 квартала" негативно влияет на инвестиционный климат. Прочитали множество других комментариев – большей частью, осуждающих. Но непонятным осталось одно – а из-за чего, собственно, скандал?

Всем, кто мало-мальски знаком с политическими раскладами, понятно, что выходящий на "1+1" "95 квартал" так или иначе выполняет заказы Коломойского. И всем этим же людям известно, что Коломойский не любит Гонтареву как одного из главных организаторов национализации "Приватбанка". Так неужели кто-то ожидал, что "кварталовцы" будут хвалить бывшую главу Нацбанка?

Сатира по поводу сгоревшего дома Гонтаревой сама по себе выглядит чрезмерной. Но это – если не помнить, что основной версией пожара, гулявшей в кулуарах, считается самоподжог, который наиболее выгоден был именно Гонтаревой. И, в любом случае, низкопробный юмор в отношении сгоревшего дома бывшей главы НБУ – это далеко не дно по сравнению с шутками, звучавшими в адрес жителей Донбасса или Одессы в последние пять лет.

Так что очевидно, что и само выступление "95 квартала", и бурная реакция грантовских СМИ с порохоботами на это выступление – не что иное, как обострение политической борьбы между условными кланами бывшей и нынешней власти, а также внутри самой Зе-команды. К противостоянию внутри последней можно отнести и распространение слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации премьер-министра Гончарука, о коорых мы расскажем ниже.

Судя по всему, напряжение как внутри власти, так и в целом в украинском политикуме, нарастает.

Гладковский выходит под залог

Одним из элементов борьбы старого и нового кланов, безусловно, является арест бывшего зама секретаря СНБО Гладковского-Свинарчука. Который оказался недолгим: вчера родственники внесли за него залог в 10 млн гривен, а значит – обвиняющийся в коррупции чиновник выйдет на свободу.

Никакой сенсации в этом нет: поскольку мера пресечения подразумевала залог, было понятно, что его внесут. Разве что сумма в 10 миллионов, определенная судом, может показаться слишком маленькой в отношении одной из самых скандальных фигур 2019 года. Но это уже вопрос к суду.

Впрочем, умеренная лояльность суда к Гладковскому может быть следствием того, что нынешняя власть в целом как раз против него ничего не имеет. По одной из версий, НАБУ арестовала экс-секретаря СНБО всего лишь для того, чтобы накопать компромат на его бизнес-партнера Букина, возглавлявшего "Укроборонпром" при старой власти. И делается это не столько в рамках борьбы со старой властью, а для помощи Абромавичусу, который пытается усмирить "Укроборонпром".

Согласно данной версии, именно этим объясняется и тот факт, что Гладковского задержали за закупку без тендера белорусских МАЗов, а не по результатам расследования Бигус.Инфо. Что касается самого главного скандала времен предвыборной кампании, то по нему никакого движения до сих пор нет. И это еще один вопрос к Генпрокуратуре – в дополнение ко всем остальным, звучащим в последнее время.

Прилепится ли к Гончаруку гомосексуализм?

В то время как премьер Гончарук комментировал скандал с "горящей хатой" Гонтаревой, вокруг него самого пытались раздуть другой скандал – гомосексуальный. И на эту тему премьер ничего говорить не захотел.

ЛГБТ-тему в отношении Гончарука пытались раздуть дважды – сначала через малоизвестный телеграмм-канал, потом через бывшего нардепа Радикальной партии Мосийчука.

Судя по контенту телеграмм-канала, который запустил этот слух, он связан с Игорем Коломойским или с близкими к нему людьми во власти и в Раде.

И версия о причастности к его запуску олигарха кажется весьма вероятной, так как давно известны его тяделые отношения с Гончаруком, да и с большей частью правительства, которая ориентируется не столько на пожелания олигарха, сколько на указания Запада. Что Коломойскому вряд ли наравится. А потому ждем новую атаку против премьер-министра.

Зачем Генпрокуратуре протоколы АП 2014 года?

Свои битвы происходят и в Генпрокуратуре. Вчера военный прокурор Чумак заявил о том, что в Офисе президента изъяли протоколы заседаний 2014 года времен Майдана и Иловайского котла. Объясняется это вполне логичным желанием власти поставить точку в скандальных расследованиях.

Видимой целью таких действий является желание найти компромат – в первом случае на Януковича, во втором на Порошенко. Однако очевидно, что никто никакого компромата (по крайней мере, связанного с этими двумя делами) не найдет.

Даже если Янукович, убегая, мог оставить следы приказов о расстрелах на Майдане, они бы уже всплыли давным давно. Прошлая власть искала на своего предшественника все, что могла, но накопала для суда только общеизвестное письмо Путину. А значит, протоколы времен Майдана точно скрывать не стала бы.

Что касается Иловайского котла, то у Порошенко были почти пять лет, чтобы зачистить документы – если, конечно, было что зачищать.

Поэтому очевидно, что реальная цель – не Янукович с Порошенко. Внутри ГПУ идет война, в которой с одной стороны участвует команда нового генпрокурора Рябошапки, с другой – прокуроры, которых хотят вычистить. Среди прочих вычистить хотят Горбатюка, который пять лет вел следствие по Майдану, но так и не закончил его. Очевидно, выемка протоколов Администрации президента за февраль 2014 года призвана продемонстрировать, прежде всего, непрофессионализм Горбатюка, который за пять лет так и не сделал этого. Скорее всего, прикладная цель и у выемки документов времен Иловайского котла. Хотя необязательно она связана и с самой Генпрокуратурой – возможно, это заказ по другому министерству.

Сивохо посоветует СНБО, как реинтегрировать Донбасс

Еще одним скандалом вчерашнего дня стало назначение советником секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса известного кавээнщика из команды Донецкого политеха Сивохо. По этому поводу появилось много озлобленных комментариев, из которых следовало, что вслед за одним "пробитым дном" (песня о хате) пробили и другое.

На самом деле, ничего экстраординарного в таком назначении нет. Безусловно, в идеале хотелось бы видеть на подобных должностях сильного специалиста по экономическим и социальным вопросам, но в обществе уже мало кто верит, что в Украине остался хоть один честный чиновник-специалист. Сивохо же, по крайней мере, уроженец Донбасса, и уже поэтому знает о проблемах региона больше, чем любой столичный назначенец.

Можно смело утверждать, что назначение Сивохо советником секретаря СНБО ничуть не хуже, чем назначение "Ледокола" Бахматова советником Кличко. И уж точно лучше, чем назначение бывшего пресс-секретаря Порошенко Фриз министром ветеранов при прошлой власти.

Другое дело, что кадровую стратегию власти лучше все-таки сменить. Очередное (пусть и не самое плохое) назначение человека с кавээновским прошлым во власть вызывает уже не смех, а раздражение, и с этим необходимо считаться.