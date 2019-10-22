Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка создал в Генеральной прокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, которые были совершены во время Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 21 октября генпрокурор подписал соответствующий приказ. В состав департамента будут входить три отдела. Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время "Революции достоинства".

Напомним, 17 октября Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент по делам о пытках и других нарушениях со стороны правоохранителей.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве расследованиями относительно преступлений, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

Также сообщалось, что Рябошапка опасается, что после решения ЕСПЧ люстрированные прокуроры начнут массово восстанавливаться.