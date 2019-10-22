Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Белица, перед игрой Лиги Чемпионов с "Шахтером" в Харькове, пообщался с журналистами. Об этом передает FootballUA со ссылкой на пресс-службу гостей.

Стартовый свисток на стадионе назначен на 20:00.

"У них очень качественные игроки атаки, среди которых есть несколько бразильцев. Мы знаем, что это непредсказуемые и талантливые игроки. Украинцы играют в обороне, хотя там тоже есть бразильцы. Трудно найти много недостатков в этой команде, но мы постараемся сыграть на более высоком уровне, чем против Манчестер Сити, особенно в атаке. В обороне мы постараемся быть аккуратными. Тогда мы можем на что-то надеяться", - цитирует слова своего главного тренера официальный сайт загребского Динамо.

Кроме того, футбольный специалист отметил, что судить о возможностях Шахтера по чемпионату не стоит.

"Тренеры из нашего штаба следили за игрой Шахтера, но их лига довольно слаба, поэтому эти матчи не являются хорошим примером. Мы больше ориентируемся на поединки, сыгранные в Европе как в этом, так и в прошлом сезоне. Они ловкие, быстрые, хорошо переходят из обороны в атаку, хорошо комбинируют в центре поля. Это очень мощная команда. Я верю, что мы сыграем лучше, чем против Манчестер Сити, и вернемся с положительным результатом".

"Мы приехали сюда с заданием победить. Я знаю о нашей не самой лучшей статистике, но мы уже разрушали негативные тенденции. Осознаем, что будем играть против очень качественной и талантливой команды. Мы верим в себя и верим, что сможем изменить эту статистику в свою пользу", — приводит слова Ненада Белицы официальный сайт УЕФА.

Он сообщил, что полностью осознает силу Шахтера, но верит в себя и команду.

"Мы понимаем, насколько хорошо развивается украинский футбол. Шахтер каждый год выступает в Лиге чемпионов. Это сильная и талантливая команда. Многие футболисты Шахтера играют в сборной Украины, есть сильные бразильцы. Мы осознаем силу Шахтера, но верим и в себя. Завтра мы ждем хорошую игру".

Ненад Белица выделил Тайсона на фоне остальных игроков "горняков".

"У Шахтера сильное нападение, особенно бразильские игроки, которые непредсказуемы. Если выбирать одного футболиста, то это Тайсон. Он заслуживает нашего пристального внимания. По моему мнению, это самый важный игрок Шахтера".

Главный тренер гостей заявил, что его команда имеет вариативную тактику и готова преподнести чемпиону Украины сюрприз.

"Конечно, я анализировал игру соперника, но у нас также есть свой узнаваемый стиль, и мы умеем менять свою тактику. И непосредственно перед игрой, и во время поединка. У нас есть чем удивить Шахтер завтра".

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", появились фото тренировки "Шахтера" перед игрой с загребским Динамо.

Утренняя полуторачасовая сессия включала ряд тактических упражнений, также футболисты уделили внимание ударам по воротам с разных дистанций. Завершилось занятие двусторонней игрой на половине поля с различными усложняющими заданиями. По индивидуальной программе работали Исмаили и Андрей Тотовицкий.

Напомним, что обе команды набрали одинаковое количество баллов в группе "С" Лиги Чемпионов и делят второе-третье место.